Стало известно имя истинного владельца затонувшего в Одессе танкера

Настоящим собственником танкера «Delfi», который в конце ноября 2019 года сел на мель в районе одесского пляжа «Дельфин», является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в Морской администрации Украины.

«Настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, в частности ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», ООО «Наше дело ОК», ООО «Мистер Дрейк», ЧП «Меркурий», ООО «Красный дракон», ООО «Данко ДО», ООО «Х-ойл» и прочие. Некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами», — говорится в публикации.

По данным СМИ, в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовав документы своего шофёра, оформил банковский кредит на сумму 24 тысячи гривен. Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило. Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал, об использовании его документов не знал, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.

Сотрудники службы безопасности приехали к Ковтунову и попытались договориться о погашении кредита, но разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что они будут вынуждены обратиться к его партийному руководителю — Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): «Мне п…й».

В 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Также Ковтунов, по данным «Думской» замечен в махинациях с земельными участками и перепродаже пляжей в окрестностях Очакова.

На недавнем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященном ситуации вокруг танкера, председатель облгосадминистрации Максим Куцый потребовал от представителя собственника судна, некоего Юрия Голикова, в срок до 28 января определиться с датой начала работ по подъёму судна, однако ответ от судовладельца не поступал.

Юрий Голиков, с которым контактируют власти, вполне официальный бизнес-партнёр Ковтунова, соучредитель и директор ряда его фирм. К примеру, он возглавляет компанию «Данко ДО», совладельцем которой числится жена экс-регионала Алла Ковтунова.

Формальным собственником танкера, напомним, сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Её юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. Похожее название носит и одесская компания Ковтунова (ООО «Мистер Дрейк»), занимающееся «неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями».

До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом — Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема. Как и сам танкер, обе эти компании фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельностью бизнес-группы Сергея Курченко, которая близка к семье экс-президента Януковича.

Согласно материалам дела, в 2012-2014 годах бизнесмен организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер «Делфи».

Источник «Думской» в правоохранительных органах отмечает, что танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не повредил машину, став несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало стационарной «бензоколонкой» — плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.

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