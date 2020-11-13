Участники ликвидации последствий аварии танкера «DELFI» получили награды Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил почётными городскими наградами одесситов, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии судна «DELFI», работы по подъёму которого были завершены 10 сентября 2020 года.

Награды были вручены 12 ноября, сообщает официальный сайт города.

«Мы постоянно рассказывали и предоставляли документальную хронику, как это всё происходило. Кто-то об этом знает в деталях, кто-то поверхностно, кто-то видел просто перевёрнутое судно и объект для селфи. Все присутствующие здесь, в большом зале, не просто знали о происходящем, мы были в центре событий с первого дня», — отметил Геннадий Труханов, поблагодарив всех причастных к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.



«Только синэргия всех сторон позволила поднять судно. Эта беда сплотила всех. Общими усилиями удалось справиться с почти неразрешимой ситуацией. Решить безопасно, не разрезая судно. Выполнив такую сложнейшую задачу, мы нанесли наименьший урон экологии», — отметил начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Руслан Сахаутдинов.



Среди награждённых Почётным знаком Одесского городского головы «Благодарность» ПАВИЛЬИАНИТИ-КАРПОВ Денис Вячеславович – заместитель начальника филиала по операционной деятельности администрации Одесского морского порта, САХАУТДИНОВ Руслан Ильдарович – начальник Одесского филиала ГП “АМПУ”, ИВАНОВ Андрей Игоревич, председатель групвы компаний “Трансшип групп” и ещё 6 человек.



Почётной грамотой исполкома Одесского горсовета награждены 12 специалистов спасательно-водолазной службы горсовета, ООО «Траншир-дизайн», ТОВ «Иния», АМПУ, в том числе КОЦЮБА Степан Николаевич – и.о. начальника коммунального учреждения “Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета; ДЕРНОВОЙ Василий Григорьевич – монтёр групп гидротехнических работ ремонтно-строительного управления администрации Одесского морпорта; ЛАВРУЩЕНКО Виктор Евгеньевич – капитан-кранмейстер т/х “ПК-48” участка портофлота технической службы и другие, без которых подъём аварийного судна был бы невозможным.

Как сообщала Одесса News, суммарный объём затрат на поднятие с мели и отбуксировке с побережья Одессы танкера Delfi составил около 14 млн грн.

Фото: «Одесса»