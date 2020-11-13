Знакомьтесь: новый глава Кодымской городской общины, аграрий

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Кодымской городской общины Подольского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Кодымской городской общины избран директор сельскохозяйственного фермерского хозяйства «Круиз», депутат Одесского облсовета седьмого созыва, член фракции «Оппоблока» Лупашко Сергей Иванович.



Сергей Лупашко победил на выборах как самовыдвиженец. Он родился в 1965 году, переехал из Приднестровья, живёт в селе Алексеевка Кодымского района.



За него проголосовали 36,7% избирателей (3 101 голос).

Фермерское хозяйство «Круиз» расположено в Кодымском районе. Примерно на 700 гектарах выращивается пшеница, ячмень, подсолнечник и кукуруза. Средняя урожайность зерновых составляет 5 тонн с гектара.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения: в Ананьевской городской общине (Юрий Тищенко, от политпартии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»), Арцизской (Сергей Парпуланский, самовыдвиженец), в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке (от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Болграде (Сергей Димитриев, член ОП-ЗЖ), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Татарбунарской — Андрей Глущенко (самовыдвиженец), Теплодарской — (самовыдвиженец, главврач ЦГБ Александр Чуйко), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).