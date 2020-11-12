Знакомьтесь: новоизбранный глава Болградской городской общины, оппозиционер

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Болградской городской общины Болградского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Болградской городской общины вновь избран ныне действующий мэр Болграда Димитриев Сергей Гаврилович.

Сергей Димитриев — член политпартии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ему 42 года. Он живёт в Болграде.

Димитриева поддержали 4 373 избирателя, или 57,48% пришедших на участки. На втором месте — глава районного совета Дмитрий Димитров. В 2015 году его избрали от БПП, сейчас же он баллотировался как самовыдвиженец. За Димитрова проголосовали 2 210 человек, или 29,05%. Третьим стал представитель «Слуги народа», предприниматель и бывший вице-мэр Сергей Пейчев. Его результат — 497 голосов, или 6,53%.

В декабре 2018 года Сергею Димитриеву объявили о подозрении в служебном подлоге, растрате имущества и хулиганских действиях с использованием физической силы. Весной 2018-го мэр, как утверждают правоохранители, избил ногами протестующего, который лёг под колёса автокрана, пытаясь помешать демонтажу МАФа. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и почки. В январе 2019 года суд отстранил Димитриева от должности и арестовал его имущество. В апреле он вернулся на работу — суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры об отстранении ещё на два месяца. Судебный процесс не закончился, заседания по делу продолжаются.



На выборах в парламент 2019 года Димитриев баллотировался от ОП-ЗЖ по 142-му мажоритарному округу, где победил Антон Киссе. С результатом в 18,19% Сергей занял только третье место.

Сергей Димитриев состоит в браке. Супруга Кристина — предприниматель. У Димитриевых двое детей.



С 2000 по 2015 год Сергей был физическим лицом-предпринимателем (основной вид деятельности — розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями).

В 2015 году Димитриев баллотировался в качестве кандидата от партии «Оппозиционный блок» на выборах в Одесский областной совет и выборах городского головы Болграда. В облсовет он не прошёл, а мэром болградцы его избрали.

В мае 2020 года Сергей Димитриев опубликовал электронную декларацию о своих доходах за минувший год. Городской голова владеет жилым домом (131,6 кв.м.). У жены есть нежилое помещение (249,2 кв.м.) и торгово-промышленный комплекс (756,7 кв.м.). Кристина арендует два участка земли (553 и 306 кв.м.). Вся недвижимость в Болграде.

Из ценного движимого имущества у Димитриева есть только прицеп. На правах доверенности он ездит на Volkswagen Passat B6 2008 года выпуска. У его жены — Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска.

Зарплата городского головы Болграда в 2019 году составила 301,5 тысяч гривен. Доход от продажи движимого имущества — 76 тысяч. От предоставления имущества в лизинг он получил 53 тысячи. Предпринимательская деятельность Кристине принесла 1,4 миллиона.



Болградский городской голова возглавит Болградскую городскую объединённую территориальную громаду, куда войдут город Болград, а также сёла Владычень, Виноградовка, Зализничное, Оксамитное, Тополиное и Табаки.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения: в Ананьевской городской общине (Юрий Тищенко, от политпартии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»), Арцизской (Сергей Парпуланский, самовыдвиженец), в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке (от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Татарбунарской — Андрей Глущенко (самовыдвиженец), Теплодарской — (самовыдвиженец, главврач ЦГБ Александр Чуйко), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).