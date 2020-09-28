Кандидат в мэры Одессы Червоненко представил новый предвыборный ролик

Кандидат в мэры Одессы от партии «Наш край» Евгений Червоненко предстал перед избирателями в роли Гоцмана из фильма «Ликвидация».

В ролике обыграна сцена из фильма, в которой Гоцман беседует с представителями одесских преступных группировок.

«Здарова, граждане бандиты, коррумпированные чиновники. Хочу, чтоб богатый порт, жемчужина Чёрного моря, принадлежал одесситам, а не вас, воров ненасытных кормил», — заявляет Червоненко и грозит собеседникам «реальными сроками с конфискацией».

«Люди знают, я такими вещами не шучу», — произносит он.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 25 сентября Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала семерых граждан кандидатами на должность городского головы на местных выборах 2020 года: Геннадия Труханова, Михаила Кузаконя, Юрия Печерского, Станислава Домбровского, Мориса Ибрагима, Олега Филимонова, Сергея Калинчука. Пока не зарегистрированы выдвинутые на должность городского головы Одессы Наталья Делиева — от партии «Голос», Пётр Обухов — от партии «Европейская солидарность», Николай Скорик — от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Эдуард Гурвиц — от «Блока Эдуарда Гурвица», Максим Болдин — от партии «Победа Пальчевский», Георгий Селянин — от партии «Батькивщина», Сергей Кивалов — от Украинской морской партии, а также Евгений Червоненко.