Завершение второй очереди строительства аэропорта в Одессе запланировано на 2021 год

В рамках реализации проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта «Одесса» уже завершены бетонные работы 1-й очереди, завершение работ 2-й очереди запланировано на 2021 год.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

«Аэропорт «Одесса» — завершены бетонные работы 1-й очереди (взлётная полоса, перрон, рулёжные дорожки). Сейчас идёт процесс оформления актов выполнения работ и получение сертификата строительной готовности ожидается в октябре. Параллельно продолжаются работы по 2-й очереди строительства, куда входит метеорологическое оборудование. Завершение планируется в 2021 году», — сообщил Криклий.

Он добавил, что третья очередь строительства уже прошла экспертизу и сейчас определяются возможные источники финансирования, в ближайшее время правительству будет представлен на рассмотрение соответствующий проект постановления.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Зеленский 12 сентября ознакомился с ходом реализации проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта «Одесса».