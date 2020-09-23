В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала семерых граждан кандидатами на должность городского головы на местных выборах 2020 года.

Об этом сообщает Одесский теризбирком.

«Зарегистрировать кандидата на должность городского головы Одесского района Одесской области на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутого Одесской городской организацией политической партии «Доверяй делам», Труханова Геннадия Леонидовича …», — говорится в постановлении № 26 городской избирательной комиссии от 22 сентября.

Кроме того, подали заявления и были зарегистрированы кандидатами на эту должность в порядке самовыдвижения Михаил Кузаконь, Юрий Печерский, Станислав Домбровский и Морис Ибрагим. Кандидатами на должность городского головы зарегистрирован Олег Филимонов — выдвиженец партии «Слуга народа» и Сергей Калинчук — от партии «За будущее».

Калинчук Сергей Васильевич, 1973 года рождения, образование высшее, преподаватель хирургических дисциплин, проживает в пгт Таирово Одесского района, ул. Береговая, 77.

Печерский Юрий Лнонидович, 1971 года рождения, образование высшее, представитель Торгово-Промышленной Палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне, проживает в Одессе.

Домбровский Станислав Владимирович, 1979 года рождения, образование неполное высшее, главный редактор газеты «гонзо ТВ», беспартийный, проживает в Одессе.

Пока не зарегистрированы выдвинутые на должность городского головы Одессы Наталья Делиева — от партии «Голос», Пётр Обухов — от партии «Европейская солидарность», Николай Скорик — от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Эдуард Гурвиц — от «Блока Эдуарда Гурвица», Максим Болдин — от партии «Победа Пальчевский», Георгий Селянин — от партии «Батькивщина», Сергей Кивалов — от Украинской морской партии и некоторые другие.

По состоянию на 23 сентября, на должность мэра Одессы претендуют 16 граждан — выдвиженцев политических сил, а также самовыдвиженцев.

Как сообщала Одесса News, согласно результатам партийной конференции «Слуги народа», которая состоялась 15 сентября, определён список кандидатов в мэры городов Одесской области.