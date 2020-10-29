ОП-ЗЖ получает 28% голосов в Одесский областной совет

Согласно данным параллельного подсчёта голосов, первое место и 28% голосов поддержки – за команду «Оппозиционная платформа-За жизнь» в Одесский областной совет.

Такие данные обнародованы на партийном сайте ОП-ЗЖ.

Отмечается, что три кандидата от этой политической силы победили в избирательной гонке на должность городского головы: в Белгороде-Днестровском – Виталий Граждан, Болграде — Сергей Димитриев и Кодыме – Сергей Лупашко.

«В Одесской области мы побеждаем в горсовет Белгорода-Днестровского», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Одессе кандидат от ОП-ЗЖ, народный депутат Николай Скорик выходит во второй тур мэрских выборов.