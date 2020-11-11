Знакомьтесь: новый глава Ананьевской городской общины, полицейский

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Ананьевской городской общины Подольского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Ананьевской городской общины избран Тищенко Юрий Сергеевич, беспартийный, но от политпартии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», майор полиции, заместитель начальника Ананьевского отделения полиции Подольского отделения Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Тищенко набрал 2 509 голосов избирателей (32,7 % от общего числа принявших участие в выборах), тогда как его ближайший конкурент, баллотировавшийся от ОП-ЗЖ Вячеслав Сербин — 1 600 голосов (20,8 %). Действующий мэр Ананьева Павел Маковецкий занял лишь третье место с результатом в 1 386 голосов избирателей (18,1%).

Юрию Тищенко 38 лет.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения: в Арцизской городской общине (Сергей Парпуланский, самовыдвиженец), в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке (от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Татарбунарской — Андрей Глущенко (самовыдвиженец), Теплодарской — (самовыдвиженец, главврач ЦГБ Александр Чуйко), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).