Знакомьтесь: новый глава Арцизской городской общины

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Арцизской городской общины Болградского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Арцизской городской общины избран Парпуланский Сергей Афанасьевич, самовыдвиженец, беспартийный, советник председателя Одесского облсовета.

Сергею Парпуланскому 33 года. Живёт в с.Виноградовка Арцизского района. У него высшее образование, в 2009 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

Профессиональную деятельность начал в 2008 году в Swedbankе, где работал специалистом департамента дистанционных услуг. С 2008 по 2013 годы занимал должность финансового аналитика в Национальной ассоциации кредитных союзов Украины, с 2013 года был специалистом департамента инвестиционного банкинга компании Pro Capital Investment. С августа 2015 — глава Арцизской райгосадминистрации. Уволен с этой должности в январе 2020 года.

Причинами своего увольнения чиновник назвал несогласие с возможным увольнением медицинских работников в рамках медреформы, с сокращением сотрудников районных государственных администраций (до объединения громад), с планируемой оптимизацией школ. Президент подписал его заявление и уволил с должности.

Парпуланский набрал 62,18% или 6 737 голосов избирателей.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке (от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Татарбунарской — Андрей Глущенко (самовыдвиженец), Теплодарской — (самовыдвиженец, главврач ЦГБ Александр Чуйко), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).