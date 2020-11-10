Вернуть улыбку помогут опытные стоматологи — имплантологи клиники «Симметрика»

Уже более 20 лет люди со стоматологическими проблемами во всех уголках мира отдают предпочтение одноэтапной имплантации.

Почему одноэтапной, ведь есть ещё и двухэтапная?

Бывают ситуации, когда очень важно оперативно провести имплантологическое лечение, сократив при этом количество посещений стоматолога. Благодаря одноэтапной имплантации сегодня стало возможным за одну хирургическую операцию удалить неизлечимый зуб, убрать образовавшиеся кисты, установить имплантат и сразу снять отпечатки для изготовления протеза.

Всё это предлагает Центр имплантации и стоматологической реабилитации Symmetrica (https://symmetrica.ua/implantatsiya/).

При двухэтапной имплантации срок лечения 4-24 месяца, 7-12 приёмов.

Одноэтапная имплантация проводится за 3-10 дней, в 3 приёма. В эти сроки проводится рентген, компьютерная томография, изготовление отпечатков, удаление зубов и корней, установление имплантатов, снятие отпечатков для изготовления протеза, контрольная рентген-диагностика.Уже на второй-третий день после имплантации примерка каркаса зубного протеза, на 3-6-й день — установка зубного протеза.

В клинике используют импланты нового поколения — MegaGen. Исследования, проведённые независимым центром исследований CLEAN IMPLANT, показали преимущество таких имплантатов:

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ЧТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ?

Современные методики имплантации позволяют заменить отсутствующие или больные зубы путём установления в кость челюсти искусственного корня, на который впоследствии закрепляют коронку. Имплантат изготавливают из сплава на основе титана, и при его установке не нужно задействовать зубы, расположенные рядом. Одно из преимуществ имплантации – это возможность в короткий срок восстановить весь зубной ряд.

КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ?

Врожденное отсутствие зуба;

Потеря одного или нескольких зубов;

Полное отсутствие зубов;

Подготовка полости рта к протезированию.

У зубных имплантатов есть множество преимуществ по сравнению со съёмными протезами, среди них неограниченный срок эксплуатации и возможность полного восстановления правильного прикуса. Зубные имплантаты позволяют человеку повысить собственную самооценку, восстановить симметричные черты лица и улучшить качество жизни.

КАК ПРОИСХОДИТ УСТАНОВКА ИМПЛАНТА?

Если необходимо провести оперативное лечение, сократив при этом количество визитов к врачу, используют метод одноэтапной имплантации, который позволяет за одну операцию удалить неизлечимый зуб, убрать образовавшиеся кисты, установить имплантат и снять отпечатки для изготовления коронки.

Если потеря зуба произошла давно и в ротовой полости возник дефицит тканевой и костной массы, стоматологи практикуют двухэтапную имплантацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЛАНТАЦИИ:

комфортность: установка имплантов проходит без выраженных отёков и острой послеоперационной боли. Травмирование костной ткани минимально, хотя глубина вскрытия составляет около одного сантиметра, а кровопотеря во время процедуры незначительная. После операции пациенты быстро привыкают к имплантатам, не отказываясь от привычного образа жизни и любимых блюд;

устойчивость: высокий процент приживления (98%) имплантов в ротовой полости, а при соблюдении всех указаний стоматолога – неограниченный срок эксплуатации;

локальность: при установке не нужно задействовать соседние зубы;

интеграция: приживление возможно даже в сложных клинических случаях (у людей, имеющих диабет или хронические заболевания);

оперативность: возможно восстановить весь зубной ряд на обеих челюстях в короткие сроки;

эстетика: имплантаты не отличаются от естественных зубов текстурой и функциональностью.

СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ

В стоматологическом центре Symmetrica индивидуально подходят к каждой ситуации. Окончательную стоимость лечения определяет врач после диагностики и консультации. В каждом случае подбирается индивидуальное лечение в соответствии с показаниями и состоянием костной ткани.

Цена имплантации зубов в клинике «Симметрика» включает:

стоимость имплантата;

операцию;

послеоперационный уход;

контрольный рентген.

Цены на имплантацию формируются в зависимости от типа импланта, фирмы-производителя, сложности операции, а также индивидуальных особенностей человека.

Не забываем, что зубы – это показатель не только культуры и статуса, а, прежде всего, качество и продолжительность человеческой жизни.

Зубные импланты дают возможность восполнить пробелы в зубном ряду, восстановив при этом эстетику улыбки и, самое главное, нормальную жевательную функцию.