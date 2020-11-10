В Одесской инфекционке 218 больных коронавирусом, Труханов посетил их

9 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов посетил Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу и передал медикам 44 современных кислородных концентратора New Life Intensity- 10 производства США.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, 10 ноября на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 218 пациентов с COVID-19, из них 114 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 104 пациента, из них четыре пациента получают кислородную терапию.

Необходимость применения кислородных концентраторов у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 вызвана поражением лёгочной ткани, при котором лёгкие не могут усваивать кислород из атмосферного воздуха. Кислородный концентратор позволяет увеличить количество кислорода в подаваемой смеси и тем самым насытить организм пациента кислородом. Кислородный концентратор также может использоваться для подачи кислорода через аппарат ИВЛ.



Из полученной партии оборудования 14 кислородных концентраторов останутся в «инфекционке», по 10 штук получили три городские больницы, включённые в план разворачивания коек для лечения пациентов с COVID-19, — ГКБ №№1, 10 и 11.



На утро 10 ноября в Одессе зарегистрированы 12 177 случаев COVID-19, за последние сутки — 263.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 36 человек с подозрением на COVID-19. 27 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 63 человека — в ГКБ №10, 11 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 9 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 43 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей (пять мальчиков и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 51 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 7 539 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 443 одессита.

Как сообщала Одесса News, за минувший понедельник лаборатории Одесской области зафиксировали 608 новых случаев заболевания коронавирусом.