В Одессе открыли мемориальную доску в честь известного учёного-кардиолога

В Одессе к 150-летию со дня рождения учёного-кардиолога, исследователя электрической стимуляции сердца, одессита Михаила Марморштейна открыли мемориальную доску на доме по улице Ришельевской, 48.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в этом доме с 1911 по 1926 год проживал учёный.

Как рассказал меценат Алекс Гутмахер, именно по исследованиям учёного, врача, специалиста по болезням сердца, лЁгких и кровеносной системы Михаила Исааковича Марморштейна началась мировая история электростимуляции сердца.

Одесса News информировала, что днём 28 сентября 2024 года одесские активисты самостоятельно демонтировали барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на стеле «Крылья Победы», что на Площади 10 апреля в Одессе.

Фото: «Одесса»

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