MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Бойко, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Бойко, светлая ему память

-МОЛЧАНИЯ3-2.jpg

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области, 45-летний защитник Украины Алексей Бойко.

Об этом сообщил в Telegram Штаб Южненской громады.

Прощание с Героем прошло в Южном.

Как сообщала Одесса News, в декабре Килийская громада Одесской области потеряла на войне 35-летнего защитника, жителя села Васильевка Руслана Мельниченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Штаб Южненской громады

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 107

Смотрите также...

scroll to top