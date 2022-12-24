В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Бойко, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области, 45-летний защитник Украины Алексей Бойко.

Об этом сообщил в Telegram Штаб Южненской громады.

Прощание с Героем прошло в Южном.

Как сообщала Одесса News, в декабре Килийская громада Одесской области потеряла на войне 35-летнего защитника, жителя села Васильевка Руслана Мельниченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Штаб Южненской громады

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