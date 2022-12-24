22 спасателя тушили пожар на одесском пляже «Дельфин»

23 декабря в 17:54 поступило сообщение о пожаре на одесском пляже «Дельфин».

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание мусора в заброшенном одноэтажном здании. В 18:18 пожар был локализован и в 18:21 ликвидирован на площади 20 м2.

«В результате пожара получил ожоги нижних конечностей мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.

Как сообщала Одесса News, в Малиновском районе Одессы, на улице Ицхака Рабина 22 декабря произошёл пожар, в результате которого погиб 77-летний хозяин квартиры.

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