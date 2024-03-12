Обстрел Одессы 2 марта: в больнице продолжают лечение трое пострадавших

В больнице продолжают лечение трое пострадавших в результате вражеских обстрелов, которым подверглась Одесса 2 марта.

По сообщению в на Telegram-канале «Одесса. Официально», их состояние стабилизировано, но предстоит ещё продолжение лечения. Медики и город оказывают одесситам всю необходимую помощь.

Среди пострадавших – мама погибшего трёхлетнего Марка, которого вместе с отцом похоронили 5 марта.

Как сообщала Одесса News, ночью 2 марта российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. Дрон попал в многоэтажный жилой дом в спальном районе города на проспекте Добровольского, 134, – разрушен подъезд с 18 квартирами. В результате удара погибли 12 человек, в том числе пятеро детей, и девять человек были травмированы. Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с владельцами разрушенных и повреждённых квартир.

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