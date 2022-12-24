Удастся ли одесситкам пробиться в теннисный турнир Australian Open

Перед стартом первого в новом теннисном сезоне турнира серии Grand Slam эксперты беттинг-сферы обновили котировки на победительницу женского одиночного турнира.

Самые высокие шансы отдают «первой ракетке» мира Иге Швёнтек из Польши. В первую тройку главных фавориток также входят японка Наоми Осаки и представительница Туниса Онс Жабер, сообщает Укринформ.

Из украинских теннисисток самые высокие шансы добиться успеха на Australian Open имеет 20-летняя киевлянка Марта Костюк. Её победа оценивается показателем около 2,5%, что позволяет ей оставаться в топ-40 главных фавориток.

Чуть более низкие шансы добиться успеха в Австралии имеет украинка Ангелина Калинина, которая замыкает топ-60 претенденток на трофей. Далее в рейтинге вероятности победы на Открытом чемпионате Австралии расположились одесситки Даяна Ястремская и Екатерина Байндль (Козлова). Они находятся в первой сотне претенденток.

Даяна Ястремская

Отмечается, что Марта Костюк и Ангелина Калинина, чей персональный рейтинг в классификации WTA позволяет обойти квалификационные баталии в Мельбурне, гарантировали себе место в основном раунде Australian Open-2023. А вот Екатерина Байндль и Даяна Ястремская вынуждены будут пробиваться в «основу» через отборочные соревнования.

Екатерина Козлова

Напомним, что на прошлом Australian Open лучшими из украинских представительниц в одиночном турнире стали две теннисистки одновременно — одесситка Элина Свитолина и киевлянка Марта Костюк, которым удалось добраться до третьего круга «основы».

Основная сетка Australian Open 2023 пройдёт 16-29 января.

Кстати, Свитолина и её супруг — французский теннисист Гаэль Монфис вернулись к совместным тренировкам после родов Элины.

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