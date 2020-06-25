Глава Одесской облгосадминистрации отметил значительный скачок COVID-19 за сутки

Значительный скачок заболеваемости и тревожный антирекорд зафиксировал ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Статистику заболеваемости в регионе прокомментировал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«За последнюю неделю количество новых случаев увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущей. Ежедневно лаборатория подтверждала диагноз у более 30 пациентов. Эпидемиологи всё это время призывали население соблюдать простые санитарные правила: носить маски, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей. Но, к сожалению, не все прислушались к советам и рекомендациям Минздрава. Поэтому за прошедшие сутки имеем 95 новых случаев», — констатировал Максим Куцый.

Этот антирекорд на 10% больше пика заболеваемости, который был в начале мая, — отметил глава ООГА.

Подавляющее большинство (39 случаев) зафиксировано в Болградском районе, в Одессе (15), Измаильском (16), Овидиопольском (6) районах.

Общее количество подтверждённых случаев составляет 1 466, «активных» — 50%.

Максим Куцый в очередной раз призвал жителей области носить маски, избегать мест большого скопления людей, требовать, чтобы водители общественного транспорта и продавцы в магазинах и рынках использовали средства индивидуальной защиты, а в случае нарушения санитарных норм — звонить 102.

Как сообщала Одесса News, на утро 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1 067 (+16 за сутки) умерли.