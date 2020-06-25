За прошедшие сутки в Одесскую инфекционку попали новых 15 пациентов

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за прошедшие сутки в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19.

Отмечается, что на утро 25 июня всего лабораторно подтверждены 330 случаев COVID-19 у жителей Одессы.

Всего сегодня утром на стационарном лечении в городской инфекционной больнице находились 24 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 22 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице один человек находится в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 23 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у мальчика в возрасте 10 лет, который находится на самоизоляции дома под наблюдением педиатра. Ещё 9 детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели четыре одессита — девочка в возрасте 11 лет, женщина в возрасте 53 лет и двое мужчин в возрасте 27 и 80 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 226 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 95 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 25 июня в Одесской области общее количество подтверждённых случаев составляет 1 466 (за прошедшие сутки добавилось 95 новых случаев). Подавляющее большинство (39 случаев) зафиксировано в Болградском районе.