Из зала суда: в Одессе отправили под домашний арест депутата за подкуп члена избиркома

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для депутата Подольского горсовета, которого подозревают в попытке подкупить члена избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Следственный судья Приморского райсуда Одессы Виктор Иванов рассмотрел ходатайство следователя ОВД следственного отдела Управления СБУ в Одесской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 (подкуп члена избирательной комиссии) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как установлено досудебным расследованием, подозреваемый, который является депутатом городского совета Одесской области от одной из политических партий, а также зарегистрированный в установленном законом порядке кандидатом в депутаты Подольского горсовета Подольского района Одесской области от одной из политических партий, с целью обеспечения противоправным способом личного преимущества, а также преимущества одной из политических партий на выборах Подольского городского совета, предложил члену Подольского гортеризбиркома неправомерную выгоду в размере 25 тысяч гривен за голосование на заседании избирательной комиссии против регистрации представителей другой политической партии кандидатами в депутаты горсовета и воздержание от голосования по другим вопросам.

В дальнейшем, подозреваемого задержали сотрудники СБУ при передаче члену избирательной комиссии первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен.

По результатам полного и всестороннего рассмотрения ходатайства следователя, учитывая то, что подозреваемый ранее не судим, имеет постоянное место работы, постоянное место регистрации и жительства, женат, имеет двух несовершеннолетних детей и является инвалидом II группы, судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Как сообщала Одесса News, подозреваемый чиновник — Александр П. возглавлял управление ЖКХ в Подольском горсовете. Он подкупал членов избиркома, чтобы они не регистрировали списки партии Смешко «Сила и честь». Сам подозреваемый входит в местную команду «За майбутнє», которая в Подольске работает под руководством председателя облсовета Сергея Паращенко и его «представителя» на месте Руслана Питака.