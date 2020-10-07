В Одесском порту пришвартовался «Дракон» Её Величества

В одесский порт зашёл ракетоносный эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35.

Как сообщает корреспондент «Одесса News», в 11:00 корабль ошвартовался у 16-го причала морского вокзала.





В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-Морских сил «Старобельск».

Как стало известно, HMS Dragon впервые в Одессе и прибыл после трёхнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии.



Кстати. Эсминец является четвёртым кораблем из шести класса Daring, тип 45. Вошёл в состав Королевского флота в апреле 2012 года. Это единственный корабль ВМС Великобритании, несущий на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона — национального символа Уэльса.

Водоизмещение корабля — 8 500 тонн, длина — 152 метра, ширина — 21, осадка — более семи метров. Вооружён 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолёта Lynx, либо один вертолёт Merlin.





Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года в Одессе состоялась встреча командования ВМС ВС Украины с представителями Министерства обороны Великобритании.

Фото: Одесса News\Александр Александров