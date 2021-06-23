Британия опровергает обстрел своего эсминца со стороны РФ у берегов Крыма

В Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу «Дефендер» со стороны российских военных у берегов оккупированного Россией украинского Крыма в среду, 23 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Британии в Тwitter.

«Предупредительных выстрелов по HMS Defender не проводилось. Корабль Королевского флота осуществляет мирный проход по территориальным водам Украины в соответствии с международным правом. Мы считаем, что россияне проводили артиллерийские учения в Чёрном море и предварительно предупредили морское сообщество о своей деятельности. В HMS Defender не стреляли, и мы не признаём утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — говорится в сообщении.

Ранее в среду Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли «предупредительный» огонь и сделали «предупредительные» бомбометания по курсу британского эсминца «Дефендер». Это произошло, когда он проходил в Чёрном море у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. В российском ведомстве заявили, что британский корабль «зашёл в территориальные воды РФ», но не реагировал на предупреждение.

Позже стало известно, что военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ в связи с инцидентом с британским эсминцем в Чёрном море.

Как сообщала Одесса News, Украина и Великобритания 21 июня в Одессе, на борту британского эсминца HMS Defender подписали меморандум о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины.

Фото: Одесса News

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