У футбольной команды «Черноморец» — новый главный тренер

23 июня, перед утренней тренировкой, генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил нового главного тренера команды «моряков» Юрия Мороза.

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

Отмечается, что в тренерский штаб «Черноморца» также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском «Динамо» (U-21 и U-19). Остаются работать тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик, Виктория Самар.

Генеральный директор клуба озвучил задачи на предстоящий сезон.

«Считаем, что „Черноморцу“ вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в „зоне еврокубков“. Что касается кадровых изменений в составе, то на сегодняшний день мы расторгли контракты по взаимному согласию сторон с пятью футболистами. Нас покинули Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко. Вместо них мы привлечём других исполнителей, несколько потенциальных новичков уже находятся в расположении „Черноморца“, — сказал Мисюра.

Подготовительные сборы пройдут в Одессе. Запланировано не менее трёх тренировочных матчей — 3, 10 и 17 июля.

Новый главный тренер команды «моряков» был краток: «Цели намечены, требования известны. Если всё будет выполняться как следует, то результат обязательно придёт!».

Кстати. Юрий Леонтьевич Мороз родился 8 августа 1970 года в Смеле (Черкасская область). После окончания Республиканского спортинтерната играл в защите команд: СКА Киев, «Динамо» Киев, «Верес» Ровно, «Хапоэль» Кфар-Сава, «Бней Иегуда» Тель-Авив, «Маккаби» Яффа (все три — Израиль), «Алания» Владикавказ, «Торпедо-ЗИЛ» Москва, «Локомотив» Нижний Новгород (все — Россия), «Закарпатье» Ужгород, «Ворскла» Полтава. Сыграл по одному матчу в олимпийской сборной СССР и первой сборной Украины. Тренировал сборные Украины U-17, U-18 и U-19. С 2014 года работал тренером в ФК «Динамо», возглавлял команды U-19 и U-21. Под руководством Мороза молодёжный состав динамовского клуба дважды становился чемпионом турнира U-21, в том числе и в сезоне 2020−2021 гг. Заслуженный тренер Украины (2009).

Сергей Сергеевич Шматоваленко родился 29 января 1967 года в Одессе. Воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Выступал в командах: «Черноморец» (1983−1985 гг.), СКА Одесса, ЦСКА Москва, «Динамо» Киев, «Крылья Советов» (Самара, Россия), «Шериф» (Тирасполь, Молдавия). В сборной СССР провёл 2 матча, в сборной Украины — 8. На тренерской работе с 2001 года. Был ассистентом главного тренера в «Закарпатье» (Ужгород), юношеской сборной Украины, «Динамо-2», «Динамо» (U-19), «Динамо» (U-21) (все — Киев), тренером-селекционером «Динамо» (Киев). Мастер спорта международного класса СССР (1990). Награждён орденом «За заслуги» 3 степени (1998).

Андрей Михайлович Анненков родился 21 января 1969 года в Виннице. С 2017 года был тренером киевского «Динамо» (U-19). Входил в тренерский штаб молодёжной сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира в 2019 году. Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины (2019).

Как сообщала Одесса News, 15 июня в Киеве состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги, на котором было принято решение о включении ФК «Черноморец» в состав участников УПЛ.

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