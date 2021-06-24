Ни люди, ни собаки никого не нашли под завалами в Лебедевке

Спасатели не обнаружили людей под завалами в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области, где случился оползень на берегу моря.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

«Во время обыска территории, где произошёл оползень на пляже в селе Лебедевка, поисково-спасательным кинологическим отделением вероятных лиц, которые могли быть под завалами, обнаружено не было», – говорится в сообщении.

23 июня в 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с. Лебедевка были завершены.

Отмечается, что к поисковым работам были привлечены 41 человек, из которых 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 22 июня рядом с базой отдыха возле села Лебедевка в Одесской области обвалился грунт на склоне на берегу моря. Спасатели установили, что произошёл обвал грунта высотой 15 м на площади около 150 м². На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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