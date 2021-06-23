На месте оползня в Белгород-Днестровском районе продолжаются поиски пропавших

По состоянию на 00.00 23 июня от обвалившегося грунта рядом с базой отдыха «Жемчужина» возле села Лебедевка Беогород-Днестровского района Одесской области расчищен участок в 75 квадратных метров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что сообщение об оползне поступило в службу «101» 22 июня в 14:34. По предварительной информации, под почвой, возможно, находятся люди.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошёл обвал грунта высотой 15 метров, на площади около 150 кв.м.

«На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, поисковые работы проводятся методом расчистки места сдвига. Возможных пострадавших пока не обнаружено.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из них 30 спасателей.

Как сообщала в марте 2021 года Одесса News, в Черноморске несколько прибрежных улиц «сползли» к морю.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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