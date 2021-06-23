В Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбойном нападении

В Одессе разыскивают подозреваемого в совершении разбойного нападения и незаконном завладении транспортным средством, который сбежал перед избранием ему в суде меры пресечения.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«Внимание! Разыскивается Георгий Янов! Мужчина, 1996 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения и незаконном завладении транспортным средством, бежал сегодня перед рассмотрением ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, лицо небритое.

«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в отделение полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 по телефону (048) 779 49 38 или по спецлинии «102», — обращаются в Нацполиции.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года на одной из остановок общественного транспорта на улице Варненской в Одессе злоумышленники схватили 22-летнего одессита, затолкали его в автомобиль. Угрожая ножом, преступники отобрали у потерпевшего деньги, банковскую карту и смартфон, а чтобы узнать к ним пароли — жестоко избили.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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