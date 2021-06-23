Допинговое дело одесской теннисистки Даяны Ястремской закрыто

Независимый трибунал в рамках Теннисной антидопинговой программы выяснил, что теннисистка из Одессы Даяна Ястремская не несёт вины за допинг в её организме. Теперь она может вернуться к соревнованиям.

Соответствующее заявление 22 июня было опубликовано на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В заявлении отмечается, что «Даяна Ястремская совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьёй 2.1 программы 2020 года без какой-либо вины или халатности с её стороны. Срок дисквалификации не применялся», – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что трибунал принял объяснение Ястремской о том, как запрещённые вещества попали в её организм, и определил, что её вины в этом нет.

Разрешение на участие в соревнованиях вступает в силу немедленно, добавили в организации.

На сообщение ITF отреагировала и сама теннисистка в Instagram.

«Рада и испытала облегчение… Я очищена от обвинения во всех проступках! Хочу поблагодарить всех вокруг за неизменную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу. Я не могу дождаться, когда вернусь. До скорой встречи!» – написала она.

37-я ракетка мира в Twitter прокомментировала оправдательный приговор ITF:

«Трибунал признал, что положительный допинг-тест был обусловлен внешним загрязнением, и в этом не было моей вины или небрежности. Так что я не должна нести какое-либо наказание и могу возобновить свою карьеру. Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев, было непросто справляться с негативными комментариями в свой адрес. Я очень благодарна семье, адвокатам, агенту за постоянную поддержку. Также спасибо фанатам за все слова и сообщения, которые я получила в этот нелёгкий период. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу вернуться к своей страсти – теннису. Мы слишком долго были в разлуке, с нетерпением жду возвращения в Тур».

По сообщению Федерации тенниса Украины в Facebook, Ястремская не сыграет в нынешнем розыгрыше Wimbledon, поскольку заявочные сетки турнира закрылись 21 июня. Однако, она сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Даяна Ястремская заявила, что разбирательство по выявлению допинга в её организме «является конфиденциальным» и опровергла слухи, распространяемые немецким изданием Der Spiegel о том, что допинг – метаболиты местеролона — попал в кровь Даяны в результате полового акта со своим бывшим молодым человеком.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.