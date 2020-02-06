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16 миллионов гривен залога внесено за одесского экс-нардепа Дубового

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За бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Дубового, которого НАБУ считает основным подозреваемым в деле о покупке мэрией Одессы здания завода «Краян», внесли залог.

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии  «Українським новинам» сказала, что вся сумма, а именно 15 миллионов 765 тысяч гривен, была внесена.

Как сообщала Одесса News, в деле «Краяна», оправдательный приговор по которому прокуратура обжаловала в Высшем антикоррупционном суде, появились четверо новых подозреваемых.

По версии правоохранителей, экс-нардеп Александр Дубовой является инициатором коррупционной схемы, уоторый с помощью мэра Геннадия Труханова, его бывшей помощницы, действующего депутата облсовета и других подозреваемых он продал городу здание завода по вдвое завышенной цене, нанеся ущерб бюджету Одессы на сумму более 92 млн грн.

Всего в деле насчитывается 12 фигурантов.

Сам Дубовой обвинения категорически отрицает, заявляя, что никогда не общался с Трухановым по поводу завода. Кроме того, он считает назначение меры пресечения в виде 16-миллионного залога несправедливой и высказал намерение подать соответствующую апелляцию.

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