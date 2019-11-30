В Венгрии потерпевшие от аварии с участием капитана из Одессы получат по 1 млн франков

Адвокат двух погибших в катастрофе на Дунае 29 мая 2019 года у моста Маргит в Будапеште членов корабельной команды прогулочного катера «Русалка» Кристиан Гуяш в пятницу заявил, что венгерская сторона защиты будет требовать от швейцарской компании Viking Sigyn в суде над одесским капитаном Юрием Ц. выплаты по одному миллиону швейцарских франков родственникам погибших.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что уровень материальной ответственности одессита будет определять его швейцарская фирма-работодатель.

Адвокат добавил, что семьи пострадавших могут требовать такого возмещения материального ущерба независимо от результатов уголовного производства над капитаном круизного судна «Viking Sigyn» 64-летним Юрием Ц.

Кристиан Гуяш сказал, что уже обратился за помощью к своим швейцарских коллегам-юристам с просьбой сделать соответствующие расчёты относительно возможных размеров компенсации, исходя из действующего законодательства Швейцарии.

«Если не удастся договориться на досудебной стадии переговоров и придётся идти в суд, будем исходить из действующей швейцарской практики, согласно которой защита может требовать уплаты одного миллиона швейцарских франков, или трёхсот миллионов венгерских форинтов в каждом отдельном случае. Если компании придётся платить за каждую жертву катастрофы, то её руководство окажется в большой беде. И только от трудового договора Юрия Ц. зависит, сколько они будут взымать с него», — отметил венгерский адвокат.

Как сообщала Одесса News, 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое круизное судно «Викинг» и малый прогулочный катер «Русалка». От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Из 35 человек, в основном, туристов из Южной Кореи, выжили только семеро. Тело одного пассажира до сих пор не нашли.

28 ноября прокуратура Будапешта предъявила официальное обвинение капитану Юрию Ц., 64-летнему одесситу. Оно основывается на том, что согласно правилам движения речных судов, команде круизного судна «Викинг» нужно было связаться по радио с «Русалкой», поскольку больший размерами пароход двигался быстрее и должен был сообщить соседу о намерении совершить обгон слева.