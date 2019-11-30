Прапорщиков в украинской армии и мичманов на флоте больше не будет

29 ноября Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы».
Такие сведения приведены в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Согласно Указа, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава Вооружённых Сил Украины.
Рекрут, мастер-сержант, первый сержант, старший сержант, главный старшина — это новые воинские звания, которые вводятся в обращение. Зато звание прапорщик и старший прапорщик канут в лета.
Нынешние прапорщики и старшие прапорщики будут переаттестованным на подобные воинские звания.
Заказчиком и непосредственным исполнителем изменений является Министерство обороны.
Изменения позволят повысить авторитет и роль сержантов и старшин среди военных, однако главной причиной таких изменений является приближение военных структур Украины к стандартам НАТО.
Новые воинские звания:
|Армейские
|Корабельные
|Рядовой состав
|рекрут
солдат
|рекрут
матрос
|старший солдат
|старший матрос
|Сержантский і старшинский состав
|Младший сержантский и старшинский состав
|младший сержант
|старшина 2 статьи
|сержант
|старшина 1 статьи
|Старший сержантский и старшинский состав
|старший сержант
|главный старшина
|первый сержант
|главный корабельный старшина
|штаб-сержант
|штаб-старшина
|Высший сержантский и старшинский состав
|мастер-сержант
|мастер-старшина
|старший мастер-сержант
|старший мастер-старшина
|главный мастер-сержант
|главный мастер-старшина
Видео: Госпогранслужба