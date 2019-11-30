Прапорщиков в украинской армии и мичманов на флоте больше не будет

29 ноября Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы».

Такие сведения приведены в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно Указа, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава Вооружённых Сил Украины.

Рекрут, мастер-сержант, первый сержант, старший сержант, главный старшина — это новые воинские звания, которые вводятся в обращение. Зато звание прапорщик и старший прапорщик канут в лета.

Нынешние прапорщики и старшие прапорщики будут переаттестованным на подобные воинские звания.

Заказчиком и непосредственным исполнителем изменений является Министерство обороны.

Изменения позволят повысить авторитет и роль сержантов и старшин среди военных, однако главной причиной таких изменений является приближение военных структур Украины к стандартам НАТО.

Новые воинские звания:

Армейские Корабельные Рядовой состав рекрут солдат рекрут матрос старший солдат старший матрос Сержантский і старшинский состав Младший сержантский и старшинский состав младший сержант старшина 2 статьи сержант старшина 1 статьи Старший сержантский и старшинский состав старший сержант главный старшина первый сержант главный корабельный старшина штаб-сержант штаб-старшина Высший сержантский и старшинский состав мастер-сержант мастер-старшина старший мастер-сержант старший мастер-старшина главный мастер-сержант главный мастер-старшина

Видео: Госпогранслужба