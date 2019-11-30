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  4. Прапорщиков в украинской армии и мичманов на флоте больше не будет

Прапорщиков в украинской армии и мичманов на флоте больше не будет

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29 ноября Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы».

Такие сведения приведены в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно Указа, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава Вооружённых Сил Украины.

Рекрут, мастер-сержант, первый сержант, старший сержант, главный старшина — это новые воинские звания, которые вводятся в обращение. Зато звание прапорщик и старший прапорщик канут в лета.

Нынешние прапорщики и старшие прапорщики будут переаттестованным на подобные воинские звания.

Заказчиком и непосредственным исполнителем изменений является Министерство обороны.

Изменения позволят повысить авторитет и роль сержантов и старшин среди военных, однако главной причиной таких изменений является приближение военных структур Украины к стандартам НАТО.

Новые воинские звания:

Армейские Корабельные
Рядовой состав
рекрут

солдат

 рекрут

матрос
старший солдат старший матрос
Сержантский і старшинский состав
Младший сержантский и старшинский состав
младший сержант старшина 2 статьи
сержант старшина 1 статьи
Старший сержантский и старшинский состав
старший сержант главный старшина
первый сержант главный корабельный старшина
штаб-сержант штаб-старшина
Высший сержантский и старшинский состав
мастер-сержант мастер-старшина
старший мастер-сержант старший мастер-старшина
главный мастер-сержант главный мастер-старшина

Видео: Госпогранслужба

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