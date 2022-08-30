Утром вражеский беспилотник пытался разведать обстановку в Одесском районе

Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов.

По официальному сообщению Оперативного командования «Юг», утром 30 августа противник пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.

«Силами противовоздушной обороны вражеский летательный аппарат был уничтожен», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, ВСУ за прошедшие сутки на юге страны нанесли значительные потери противнику.

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