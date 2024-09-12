Сердце не выдержало: умер воин из Одесской области Евгений Швец, светлая память

Во время прохождения лечения в результате внезапной остановки сердца 2 сентября скончался 47-летний житель села Николаевка Белгород-Днестровского района Одесской области, защитник Украины Евгений Швец.

Об этом сообщила Сергеевская территориальная громада.

«Очередная тяжёлая утрата для Сергеевской громады, мужественный воин, защищавший нашу страну, навсегда останется в памяти и сердцах каждого из нас», – говорится в некрологе.

Одесса News сообщала, что 30 августа 2024 года жители Саратской общины, что в Одесской области, провели в последний путь земляка, воина-морпеха ВМС ВСУ Александра Тищенко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергеевская ОТГ/Facebook

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