Враг атаковал Украину 29 декабря ракетами с Волгодонска, Каспия и Чёрного моря

29 декабря враг атаковал Украину с направления Волгодонска Ростовской области, северного района Каспийского моря и с Чёрного моря.

Об этом в Теlegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

«11 барражирующих боеприпасов «Shahed-131/136» уничтожено противовоздушной обороной ночью на восточном направлении. Около 7 часов утра враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Чёрном море. Кроме того, произведено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П», — говорится в сообщении.

Также захватчики применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

Как сообщала Одесса News, российские войска в ходе атаки 29 декабря на Украину применили 69 ракет. Силами и средствами ПВО уничтожены 54.

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