Король футбола Пеле умер в возрасте 82 лет

Король футбола годами сражался со страшной болезнью.

В вечность ушёл легендарный бразилец, сообщает Укринформ со ссылкой на AP News.

Печальную новость подтвердила и дочь эксфутболиста. Последние дни своей жизни Пеле провёл в больнице вместе со своей семьёй, которая до последнего была с ним.

В последние годы жизни легенда был вынужден регулярно наведываться в больницы. Поначалу бразилец длительное время лечился от болезни почек. Однако настоящим ударом стал рак толстой кишки. Осенью 2021 года ему сделали первую операцию и провели курс химиотерапии. Поэтому король футбола чуть ли не ежемесячно ложился в клинику.

В конце концов справиться с болезнью не удалось. В апреле 2022-го у пациента обнаружили новые опухоли – на этот раз в лёгких, кишечнике и печени. Перманентные процедуры привели к тому, что иммунитет 82-летнего Пеле окончательно ослаб. В последнее время организм перестал отвечать на лечение. Медики сосредоточились на том, чтобы облегчить боль, перестав бороться с болезнью.

Почти всю свою профессиональную карьеру Пеле провёл в родном «Сантосе», которому отдал более 20 лет своей жизни.

Пеле трижды становился чемпионом мира, 5 раз чемпионом Бразилии, дважды выигрывал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Последние годы в профессиональном спорте он провёл в МЛС в составе «Нью-Йорк Космос», с которым также становился чемпионом.

Одесса News 6 декабря сообщала об ухудшении состояния здоровья Пеле.

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