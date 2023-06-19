В Одесской области запрещён отлов и продажа свежей рыбы, идёт проверка рынков

Сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета, Госпотребпотребслужбы, Национальной полиции и Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства проверили рынки Одессы на наличие рыбы на прилавках и её происхождение.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, проверки были проведены на рынках «Привоз» и «Южный».

В публикации обращается внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Чёрного моря категорически запрещено купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов (особенно мидий, рапанов), а также рыбы сомнительного происхождения.

Одесский рыбоохранный патруль призывает воздержаться от рыбалки, употребления рыбы и морепродуктов. «Если вы заметили реализацию водных биоресурсов на стихийных рынках, просьба сообщать по телефону: 098 798 47 93, 093 411 00 33», — говорится в сообщении.

Фото: «Одесса»

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