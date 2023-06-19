Украинские воины деоккупировали Пятихатки

В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские воины освободили восемь населённых пунктов, в том числе Пятихатки.

Об этом в Теlegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По её словам, в ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСГВ «Таврия» было освобождено 8 населённых пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

В общей сложности, подразделения на Таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобождённая на юге площадь составляет 113 кв. км, отметила Маляр.

На юге в течение прошлой недели происходило наступление по нескольким направлениям. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврийского направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач, отметила замминистра.

Активная работа Сил обороны Таврийского направления продолжается, — отметила Маляр.

По данным СМИ, ранее россияне заявляли, что ВСУ взяли под контроль Пятихатки. Если Украина закрепится в Пятихатках, она попытается нанести удар по Жеребянке, а это приведёт к наступлению ВСУ на Васильевку.

Главное фото: Анатолий Степанов/Facebook

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