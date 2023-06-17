Одесситов предупреждают о запрете на купание и вылов морепродуктов

По результатам последних лабораторных исследований (вирусологических, микробиологических, паразитарных) проб воды из объектов окружающей среды, лабораториями ГУ «Одесский ОЦКПХ МЗ» за последнюю неделю выделены возбудители инфекционных болезней, поэтому вылов морепродуктов и купание запрещены.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, пробы морской воды показали, в частности, наличие возбудителей инфекционных болезней, как сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астровирусы. алгинолитикус , парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).

«Кроме того, индекс ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки) значительно превышает нормативные требования», — говорится в сообщении.

Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоёмов Одесской области, в частности, Чёрном море, Белгород-Днестровском лимане и Дунае, создаёт реальную угрозу жизни и здоровью населения. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО купание в море, лов рыбы и морепродуктов в открытых водоёмах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов.

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