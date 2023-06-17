Марка «Укрпочты» признана лучшей маркой мира 2022 года

Известная марка «Укрпочты» с фразой украинского военнослужащего «Русский военный корабль, иди на*уй» признана лучшей маркой мира в 2022 году по версии «World Post & Parcel Awards 2023».

Об этом в Facebook сообщает Укрпочта.

«У нас — почтовый «Оскар». Укрпочта стала триумфатором премии «World Post & Parcel Awards – 2023»… Когда, казалось бы, интерес к филателии утихает, в 2022-м марка «Русский военный корабль, иди…!» всколыхнула мир. Её подарили принцу Чарльзу, Анджею Дуде (и не только). Её выставили как экспонат в Смитсоновском почтовом музее в Вашингтоне. И в Национальном морском музее Великобритании тоже. Её постоянно продавали на благотворительных аукционах (самый дорогой лот на Prozorro. Продажи — 4 млн грн). К тому же об этом и других наших почтовых выпусках писали самые известные медиа (CNN, Guardian, Times, Washington Post, Bloomberg и т.д.).

Также сообщается, что «Укрпочта» победила в номинации «Лучший почтовый оператор», а Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский стал «Лидером отрасли».

Торжественное награждение победителей состоялось 14 июня в Таллинне (Эстония).

Для справки. PS «World Post & Parcel Awards» — самая престижная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки.

Фото: Укрпочта/Facebook

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