Укрпочта выпустила марку к Евро-2024

АО «Укрпочта» выпустило марку «Украина, вперёд!» по случаю квалификации нашей сборной по футболу к Евро-2024.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

«Пусть этот выпуск вдохновляет нашу сборную на новые и новые победы, а для нас станет эйфорическим упоминанием о них», — говорится в сообщении.

Выпуск «Украина, вперёд!» осуществлён при поддержке Украинской ассоциации футбола. Его тираж – 560 тыс. почтовых марок, стоимость листа – 120 грн.

Приобрести его можно будет с 13 июня в отделениях «Укрпочты», postmark и филателистических магазинах.

Как сообщала Одесса News, 16 мая, в День вышиванки, АО «Укрпочта» выпустило 2 марки с изображением традиционных узоров Крыма и Харьковской области.

Фото: Укрпочта/Facebook

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