Глава «Укрпочты» добирался до Одессы на второй полке вагона

Руководитель АО «Укрпочта» Игорь Смелянский приехал в командировку в Одессу на второй полке купе поезда Киев-Одесса.

Об этом сообщил в Facebook сам Игорь Смелянский.

«Для того, чтобы доехать до Одессы, можно и на верхней полке поработать, чем немного удивил соседей по купе», — сообщил руководитель украинского почтового ведомства.

Почтовый чиновник родом из Одессы посетил свой родной край и команду «Укрпочты» Одесской области.

По словам Игоря Смелянского, «как обычно, проговорили подготовку к зиме, преодоление путей, учитывая длину области и границы и т.д. Но было очень круто увидеть много новых красивых отделений, открытых и в Одессе, и в Белгород-Днестровском».

Будучи в командировке, глава «Укрпочты» интересовался ходом подготовки к открытию нового автоматического сортировочного центра в Одессе, «который позволит получать посылки уже на следующий день по всей области, а также в Николаеве и Херсоне».

«Команде большое спасибо за работу, хорошую динамику и настроенность на результат при всём соответствующим одесским юмором и позитивным настроением», — написал почтовый чиновник.

Также Игорь Смелянский «сделал базар», как говорят в Одессе, посетил крепость и даже постоял на воротах, на которых тренировался в детстве».

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

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