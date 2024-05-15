В кляссерах филателистов появятся новые марки Укрпочты ко Дню вышиванки

16 мая, в День вышиванки, АО «Укрпочта» выпустит 2 марки с изображением традиционных узоров Крыма и Харьковской области.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«В День Вышиванки, 16 мая, мы выпустим марки с вышиванками Крыма и Харькова. Каждый украинский регион имеет свой узор с закодированной историей. Совпадение или нет, в узорах на харьковской марке закодирован свет, солнце и пробуждение жизни. Марка с крымскотатарскими орнаментами – неоспоримое доказательство подлинности полуострова, «код народа», который будет жить всегда», — говорится в сообщении.

Смелянский подчеркнул, что, учитывая обстоятельства, спецгашение марок продлится два дня: 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17 – в Харькове.

Отмечается, что оба выпуска доступны для предзаказа в почтовом маркете компании.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрпочта» 8 мая официально ввело в обращение почтовую марку «Русский военный флот – на дно!».

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

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