Премьер-министра Словакии успешно прооперировали: выживет

В больнице в Банска-Бистрице завершили операцию премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение.

Об этом в интервью BBC сообщил его заместитель Томаш Тараба, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, операция Фицо «прошла хорошо» и его жизни ничего не угрожает.

Тараба рассказал, что премьер «получил тяжёлое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав».

Он высказал мнение, что Фицо «в конечном счёте выживет». Словацкий премьер находится в сознании.

Одесса News информировала, что 15 мая в Фицо стреляли в словацком городе Гандлова, когда тот вышел к местным жителям после выездного заседания кабинета министров. Фицо в момент выстрело общался с людьми, собравшимися у здания. Один из них крикнул: «Робо, иди сюда!», – после чего прозвучало несколько выстрелов, и политик упал на землю.

Словацкие СМИ пишут, что покушение совершил писатель, 71-летний Юрай Цинтула. Он стрелял из «краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях».

Цинтула — достаточно известен в Словакии, получил несколько писательских наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации. Утверждается, что в 2016 году Цинтула якобы работал в частной службе безопасности, откуда имеет разрешение на оружие.

При задержании писатель заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства своей страны.

Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, победив на досрочных парламентских выборах в Словакии, 25 октября 2023 года был утверждён как новый премьер-министр страны. Известен своей пророссийской позицией и выступает против оказания помощи Укераине. Ранее он обидел словков, собравших 4 млн евро на боеприпасы для Украины, заявив, что эти деньги, по его убеждению, всё равно не изменят ситуацию и чтобы подчеркнуть бесполезность этих усилий словаков, он использовал чешское выражение, означающее «пукнуть в дерево».

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