В Словакии в результате стрельбы ранение получил премьер Фицо

15 мая в городе Гандлова в центральной части Словакии возле Дома культуры, где проходило заседание правительство страны, произошла стрельба, одна из пуль попала в премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Denník N.

Выстрелы прозвучали, когда премьер вышел к народу после заседания правительства.

Репортер Denníka N слышал «несколько выстрелов», а затем увидел, как «охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли».

Предполагаемый стрелок задержан полицией.

Очевидцы рассказали, что слышали «три или четыре выстрела» и видели «кровавые раны» на груди и голове Фицо.

Представители властей уже обвинили в произошедшем оппозицию.

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала нападение на премьера «жестоким и безрассудным», заявила, что она «в шоке» и желает Фицо «много сил в этот критический момент».

Как сообщала Одесса News, Роберт Фицо, который 25 октября 2023 года был назначен премьер-министром Словакии, заявлял, что у страны есть «более серьёзные проблемы, чем вопрос Украины», и обещал, что его партия сделает всё возможное, чтобы поспособствовать мирным переговорам, выступал «за нулевую» военную помощь Украине и против новых антироссийских санкций ЕС. При этом, по словам Фицо, Словакия готова оказать гуманитарную, гражданскую помощь Украине.

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