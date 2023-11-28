В ГУР официально подтвердили отравление жены главного разведчика Украины Буданова

В Главном управлении разведки Минобороны Украины официально подтвердили отравление жены Буданова Марианны.

Как сказал представитель разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода, информация, обнародованная сегодня медиа, соответствует действительности.

Буданова действительно была отравлена тяжёлыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения. Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.

Как пишет 28 ноября NV со ссылкой на источники в ГУР, Буданова нуждается в наблюдении врачей, однако угрозы её жизни нет.

По данным двух источников «РБК-Украина» в спецслужбах, у самого Буданова отравление не диагностировано, с его здоровьем всё в порядке.

«С ним всё хорошо, у него ничего не обнаружили», – уточнил один из источников информагентства.

Относительно отравления Марианны Будановой, источник отметил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или жену главы ГУР МО отравляли некоторое время «порционно».

28 ноября о том, что Буданову госпитализировали с отравлением, сообщило издание «Бабель«. Вещества, выявленные в её организме, по информации разведки, «никак не используются в быту и военном деле».

Сейчас продолжается расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины, отметил источник «Бабеля» Когда именно произошло отравление, собеседник издания не сообщил.

Источники «Украинской правды» в украинском силовом блоке заявили, что симптомы отравления обнаружены и у нескольких сотрудников ГУР, но у супруги Буданова из-за её небольшого веса они проявились сильнее. Собеседники издания утверждают, что Буданову, «скорее всего, отравили едой».

Одесса News информировала, что глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал фейки российской пропаганды о якобы своей «смерти» после ранения, полученного в конце мая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy