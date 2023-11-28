Работа котельной с обвалившейся трубой в Одессе остановлена

Работа котельной в Пересыпском районе Одессы, где в результате сильного ветра была разрушена труба, остановлена.

Как сообщила директор КП «Теплосети Одессы» Анна Позднякова, всю ночь котельная работала в тестовом режиме. Подача тепла в дома одесситов будет восстановлена по завершению светового дня.

«В настоящее время продолжаются аварийные работы, которые проводятся совместно с работниками ГСЧС, строителями и муниципальной спасательной службой. Котельная будет работать в таком режиме, пока всё оборудование не будет освобождено от обломков и не будет восстановлена целостность котельной», – отметила Позднякова.

По её словам, по завершении работ планируется, что круглосуточное теплоснабжение домов одесситов будет возобновлено.

«Что касается восстановления собственно трубы, то к концу отопительного сезона это сделать невозможно. Однако уже сегодня мы начинаем проектировочные работы. Восстановительные работы мы сможем начать только после завершения отопительного сезона», — сказала чиновница, подчеркнув, что все другие городские котельные работают, никаких технологических нарушений нет.

По ловам Поздняковой, котельная Северная-1 временно останавливала работу из-за падения давления газа в системе, т.е. это обстоятельства, которые не зависят от работы КП, но напрямую на неё вливают.

Одесса News информировала, что из-за чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой, на крупнейшей одесской районной котельной «Северная-2» посёлка Котовского в Пересыпском районе без отопления остались 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных и медицинских учреждений.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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