На Сицилии активизировался вулкан Этна

В Италии на острове Сицилия извергается вулкан Этна.

Его фото опубликовало агентство ЕРА, пишет издание ГОРДОН.

Итальянское агентство ANSA писало 24 ноября со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии, что увеличилась активность юго-восточного кратера вулкана.

По оценкам учёных, ночью вулкан стал извергать столб пепла и фонтаны лавы на высоту 4500 метров над уровнем моря. Они отслеживают самый высокий активный вулкан Европы посредством анализа изображений из сети камер наблюдения.

В настоящее время соседний аэропорт Катания остаётся открытым, несмотря на активность вулкана и дальнейшее выпадение пепла.

Для справки. Предварительное извержение вулкана произошло 13 августа. Вулкан высотой 3330 метров может просыпаться несколько раз в год, выбрасывая камни и пепел высоко над средиземноморским островом. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Одесса News информировала, что в ноябре 2020 года археологи обнаружили вблизи древнего итальянского города Помпеи останки двух погибших в результате извержения в 79 году вулкана Везувий.

Фото с сайта lasicilia.it, ЕРА

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy