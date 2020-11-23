В Помпеях нашли останки жертв извержения Везувия

Археологи обнаружили вблизи древнего итальянского города Помпеи останки двух погибших в результате извержения в 79 году вулкана Везувий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Останки, предположительно, принадлежат двум мужчинам. Одному из них, который был состоятельным человеком, от 30 до 40 лет, а другому, который вероятно был рабом, — от 18 до 23 лет.



По данным итальянского Минкульта, останки были обнаружены в подземной комнате в Чивите Джулиани в 700 метрах от древних Помпей.



Учёные предполагают, что найденные останки принадлежат людям, ставшим жертвами извержения вулкана Везувий в семьдесят девятом году и погибшим из-за пирокластического потока.

Отмечается, что в городе Помпеи, расположенном в 23 км от Неаполя, проживало около 13 тысяч человек, когда извержение похоронило их под пеплом, камнями и пылью.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Египте, в городе Гиза, открылась выставка недавно найденных 59 саркофагов, созданных во времена XXVI династии Египта (около 2 500 лет назад).