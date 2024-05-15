Одесский зоопарк приглашает посмотреть на маленьких птенцов филина

В Одесском зоопарке – очередное пополнение. У пары филинов вылупились два птенца — мальчик и девочка.

В течение года пара уже во второй раз становится родителями. Некоторое время птенцов никому не показывали, потому что они были очень маленькими. Сейчас они подросли и уже получили «паспорт» в виде кольца (их окольцевали).

В скором времени птицы начнут летать, самостоятельно питаться и тогда будут переведены в экспозиционный вольер. В природе молодые филины становятся способными к самостоятельной жизни в возрасте около пяти месяцев.

Одесский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на маленьких птенцов.

Фото: Одесский зоопарк

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