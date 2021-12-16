19 декабря в Одессе парад троллейбусов, а 7 января — рождественских трамваев

19 декабря в Одессе состоится ставший уже традиционным парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».

Троллейбусы, украшенные новогодней иллюминацией, проедут по улицам Одессы.

В праздничном шествии примут участие восемь машин. Это модели троллейбусов, которые ежедневно перевозят одесситов и гостей города: ЗИУ-9, ЮМЗ, «Шкода», «Тролза», БКМ и «Богдан», а также представитель семьи одесских электробусов, созданных на базе троллейбуса «Шкода 21 Tr».

Парад стартует в 18:00 с разворотного кольца на улице Инглези. Сверкающие светодиодными огнями троллейбусы будут двигаться по маршруту №9: улица Космонавтов – Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко – Итальянский бульвар – улица Канатная – улица Греческая – улица Ришельевская и в обратном направлении.

Рождественский парад трамваев запланирован на 7 января. Наряженные в новогоднее убранство вагоны горэлектротранспорта также проедут по улицам Одессы.

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