Одесская полиция разбирается с инцидентом возле библиотеки им. Михаила Грушевского

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего 18 мая возле библиотеки имени Михаила Грушевского.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что о случившемся в центре города правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. На видео, которое распространялось в местных пабликах, присутствовали две группы конфликтующих между собой людей, были слышны звуки, похожие на выстрелы из оружия, крики о применении газового баллончика.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Одесского райуправления полиции №1.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, очевидцев и всех участников конфликта, а также наличие у них запрещённых предметов, которые могли быть применены в ходе конфликта. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

По данным Одесса News, зафиксированное полицией происшествие было дракой между членами студенческого профсоюза «Прямое действие» и представителями ультраправой одесской организации «Правая молодёжь». Последние пытались сорвать презентацию в библиотеке самиздатовского журнала с работами, посвящёнными «опыту социальной борьбы в условиях полномасштабного вторжения».

«Правые» заподозрили у собравшихся «левые» намерения и вместе с активистом Демьяном Ганулом пытались прекратить «левый шабаш мутной организации». После настоятельных просьб дирекции библиотеки организаторы согласились прервать презентацию, а на улице конфликт приобрёл более агрессивную окраску.

«Правые» пытались сжечь изданный студентами журнал, один из военных, пришедших поддержать «Прямое Действие», обрушился на правых активистов с костылём, а затем произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета. Те в ответ применили газовый баллончик и сбежали.

Пострадавших не зафиксировано.

«На украинских улицах учащаются случаи ультраправого насилия — сегодняшний кейс является очередным тому подтверждением. Обусловленное ненавистью насилие всегда неприемлемо; в десять раз диким оно кажется во время войны: пока страна противостоит имперской агрессии, отдельные молодчики не придумывают ничего лучше, чем громить лекции и препятствовать профсоюзной деятельности (что тоже является нарушением закона). Более того, они нападают на военных, благодаря которым, в принципе, могут прохлаждаться в тылу», — прокомментировали инцидент в «Прямом действии».

Фото: ГУ НП в Одесской области, Думская, Пряма дія/Facebook

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